Vive 525 giorni con un cuore artificiale | trapiantato bimbo

Ha atteso il trapianto per 525 giorni in ospedale, collegato ad un cuore artificiale, un bambino di sette anni operato con successo all'ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino.

