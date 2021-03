Vaccini, una sola dose per i guariti Covid: la circolare del Ministero (Di mercoledì 17 marzo 2021) Arrivano nuove indicazioni per la prevenzione ed il contenimento del Coronavirus redatte da Istituto superiore di sanità, Ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco e Inail. A partire dall’aumento del distanziamento fisico a 2 metri, quando possibile, ma anche alla quarantena per i vaccinati. Dal Ministero della Salute arriva anche il via libera alla dose unica per i guariti di Covid, sia per i casi sintomatici che asintomatici, dopo un arco di tempo che varia dai 3 ai 6 mesi dalla malattia per chi è già stato contagiato. La doppia dose verrà somministrata a chi presenta condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici. Le raccomandazioni sono contenute nel 67° Rapporto Covid dedicato al tema delle varianti del virus e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Arrivano nuove indicazioni per la prevenzione ed il contenimento del Coronavirus redatte da Istituto superiore di sanità,della Salute, Agenzia italiana del farmaco e Inail. A partire dall’aumento del distanziamento fisico a 2 metri, quando possibile, ma anche alla quarantena per i vaccinati. Daldella Salute arriva anche il via libera allaunica per idi, sia per i casi sintomatici che asintomatici, dopo un arco di tempo che varia dai 3 ai 6 mesi dalla malattia per chi è già stato contagiato. La doppiaverrà somministrata a chi presenta condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici. Le raccomandazioni sono contenute nel 67° Rapportodedicato al tema delle varianti del virus e ...

