Vaccini e medici di base, resta l’incognita “pazienti fragili” (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Saranno i medici, supportati da specifiche equipe, a somministrare il vaccino anti-Covid nelle farmacie. La scelta… - riotta : Aver vaccinato medici, avvocati, docenti universitari, militari, altre categorie non a rischio per lavoro età altr… - vitocrimi : Un sincero ringraziamento ai 63mila odontoiatri che da oggi potranno somministrare #vaccini anti-Covid, in aiuto ai… - BK63805720 : @darthro__ La gente segnala morti post vacvino,ma i Stati dichiarano che vaccini sono sicuri tutti una banda organi… - ivanacristofane : RT @saraosalvatore: Ripetono il mantra: dobbiamo fidarci dei vaccini, ma cosa stanno facendo per curare la malattia? la cura è possibile, p… -