USA, Biden duro con i migranti messicani: "Non venite, restate dove siete" (Di mercoledì 17 marzo 2021) . Il neo presidente americano a invitato tutti a rimanere nelle proprie città e comunità Il presidente Joe Biden ha scoraggiato tutti i possibili nuovi migranti messicani a raggiungere i confini americani in questo momento. Questo anche per combattere l'ultima ondata di minori non L'articolo proviene da Inews.it.

