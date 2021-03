Turismo Covid- free, la proposta di un sindaco del napoletano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha commentato le notizie diffuse poco fa dal ministro Massimo Garavaglia, ospite nei giorni scorsi nella cittadina costiera, per partecipare agli Stati Generali del Turismo. “Abbiamo la necessità di mettere in rete il cosiddetto Turismo minore, – ha detto il ministro – non pensiamo solo ai borghi ma anche alle dimore storiche. Quante sono in Italia? Centinaia e centinaia, abbiamo la possibilità di avere un Turismo diffuso di qualità in tutta Italia. Per arrivarci abbiamo la possibilità di uscire dai percorsi normali che significa anche ragionare di ferrovie storiche che non sono sulle tratte che collegano i centri minori”. Questa idea è piaciuta molto al sindaco di Sorrento Massimo Coppola che ha replicato: “Il piano allo studio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Sorrento, Massimo Coppola, ha commentato le notizie diffuse poco fa dal ministro Massimo Garavaglia, ospite nei giorni scorsi nella cittadina costiera, per partecipare agli Stati Generali del. “Abbiamo la necessità di mettere in rete il cosiddettominore, – ha detto il ministro – non pensiamo solo ai borghi ma anche alle dimore storiche. Quante sono in Italia? Centinaia e centinaia, abbiamo la possibilità di avere undiffuso di qualità in tutta Italia. Per arrivarci abbiamo la possibilità di uscire dai percorsi normali che significa anche ragionare di ferrovie storiche che non sono sulle tratte che collegano i centri minori”. Questa idea è piaciuta molto aldi Sorrento Massimo Coppola che ha replicato: “Il piano allo studio ...

