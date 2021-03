Strage ad Atlanta | 8 donne uccise da sparatorie nei centri benessere

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Uccise 8 persone, tutte donne. L'autore della strage sarebbe un ragazzo di 21 anni. - globalistIT : La polizia ha arrestato un sospettato: ecco cosa è successo - thun88 : RT @ROBZIK: La notizia della notte. Strage ad #Atlanta: uccise 8 persone (6 asiatiche) in 3 diversi centri massaggi. Arrestato il presunto… - Mariquita_la1a : RT @leggoit: Atlanta, strage nei centri massaggi: uccise otto donne di origine asiatica. Si teme odio razziale causato dal Covid https://t.… - zazoomblog : USA strage ad Atlanta: 21enne uccide 8 persone 6 sono donne di origine asiatica - #strage #Atlanta: #21enne… -

Il Fatto Quotidiano

Nella notte, in Georgia , è stata scossa da tre sparatorie, tutte e tre avvenute in centri ... Si tratta della primada quando si è insediato Joe Biden , che già la scorsa settimana ...Le forze dell'ordine hanno arrestato il presunto autore dellaperpetrata in diversi punti della città. Sparatorie adTeatro delle tre sparatorie sono stati tre centri benessere , in ...I centri massaggi delle due aree colpite sono infatti gestiti o vi lavorano soprattutto asiatici e fra le otto vittime ci sono proprio sei asiatici di cui quattro donne. Ad #Atlanta sul luogo della #s ...E' stata una strage quella che si è consumata in tre centri di bellezza nella zona di Atlanta in Georgia per la quale e' stato arrestato un uomo di 21 anni. Secondo quanto riferito dallo sceriffo ...