Starfield: uscita prevista per la fine del 2021? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo il noto giornalista Jeff Grubb, l'uscita di Starfield sarebbe prevista per fine 2021 In seguito all'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, è ora di parlare dei titoli in arrivo dall'azienda, infatti, proprio nella giornata odierna, sono emerse alcune notizie decisamente interessanti incentrate su Starfield, nuova IP svelata ai giocatori nel lontano E3 2018. È passato diverso tempo dall'annuncio del progetto da parte di Bethesda, eppure, ancora oggi, abbiamo pochissimo materiale su cui possiamo attingere e le informazioni sul progetto sono ancora limitate. Sapremo qualcosa dell'uscita di Starfield nel 2021 all'E3? Ebbene, secondo quanto svelato dalle ultime ore in una recente diretta tenuta da Jeff Grubb, il noto ...

