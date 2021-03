Sparatorie ad Atlanta, 8 vittime: tra loro donne asiatiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Otto donne, quattro delle quali di origine asiatica, sono state uccise ieri sera nell’area di Atlanta, negli Stati Uniti. L’ipotesi degli inquirenti, secondo la stampa americana, è che si sia trattato di un crimine dettato dall’odio razziale. Le vittime sono state uccise in tre diverse sparatorie in due spa e in un salone di massaggi. La prima è avvenuta poco prima delle 17 al salone di massaggi Young’s Asian Massage Parlor di Acworth, nella contea di Cherokee. Le altre due sparatorie si sono verificate circa un’ora dopo alla Gold Massage Spa in Piedmont Road ad Atlanta e alla Aroma Therapy che si trova dall’altra parte della strada. Alcune ore dopo gli omicidi è stato arrestato un uomo, sospettato perché intercettato dalle videocamere di sorveglianza. È stato identificato come Robert Aaron Long, 21 anni. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Otto donne, quattro delle quali di origine asiatica, sono state uccise ieri sera nell’area di Atlanta, negli Stati Uniti. L’ipotesi degli inquirenti, secondo la stampa americana, è che si sia trattato di un crimine dettato dall’odio razziale. Le vittime sono state uccise in tre diverse sparatorie in due spa e in un salone di massaggi. La prima è avvenuta poco prima delle 17 al salone di massaggi Young’s Asian Massage Parlor di Acworth, nella contea di Cherokee. Le altre due sparatorie si sono verificate circa un’ora dopo alla Gold Massage Spa in Piedmont Road ad Atlanta e alla Aroma Therapy che si trova dall’altra parte della strada. Alcune ore dopo gli omicidi è stato arrestato un uomo, sospettato perché intercettato dalle videocamere di sorveglianza. È stato identificato come Robert Aaron Long, 21 anni.

