“Sia data con urgenza la cittadinanza italiana a Patrick Zaki”. Anche Liliana Segre tra i primi firmatari della mozione in Senato (Di mercoledì 17 marzo 2021) Impegnare il governo a “provvedere con urgenza al riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki“, secondo quanto stabilisce la legge 91/92 e “ad adoperarsi con maggiore vigore in tutte le sedi europee e internazionali perché l’Egitto provveda, senza ulteriori indugi, al rilascio”. Dopo le 160mila firme raccolte dall’associazione Station to station e consegnate in Parlamento, la richiesta “urgente” è arrivata in Senato. A Palazzo Madama è infatti stata presentata una mozione, tra i cui primi firmatari c’è Anche la senatrice a vita Liliana Segre. Lo studente 28enne è detenuto da oltre un anno in Egitto, dopo essere stato arrestato di rientro dall’Italia dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Impegnare il governo a “provvedere conal riconoscimento“, secondo quanto stabilisce la legge 91/92 e “ad adoperarsi con maggiore vigore in tutte le sedi europee e internazionali perché l’Egitto provveda, senza ulteriori indugi, al rilascio”. Dopo le 160mila firme raccolte dall’associazione Station to station e consegnate in Parlamento, la richiesta “urgente” è arrivata in. A Palazzo Madama è infatti stata presentata una, tra i cuic’èla senatrice a vita. Lo studente 28enne è detenuto da oltre un anno in Egitto, dopo essere stato arrestato di rientro dall’Italia dove ...

