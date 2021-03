Sequestro ai danni della ditta Giuffredi | il procuratore ha sotto la sua ala anche Veretout e Hysaj

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La società delMario, la Marat Football Management, ha subito undalla Guardia di Finanza di Napoli per oltre 1.600.000 euro: questa la cifra prelevata dai conti bancari. Ricordiamo cheha numerosi calciatori professionistila sua ala: i difensori Elseid, Mario Rui, Di Lorenzo, Cristiano Biraghi, il centrocampista Jordane l’attaccante Gennaro Tutino. Nessuno dei giocatori citati sarebbe coinvolto nell’inchiesta, a differenza di altre sei persone: l’accusa è quella di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. SportFace.

