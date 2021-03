Sci | Goggia non si batte | nonostante l’infortunio vince la Coppa di specialità

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono state cancellate le prove e le gare di discesa delle finali didel Mondo a Lenzerheide Sofiaaveva fatto di tutto per esserci in questa settimana, la settimana che decreta bene o male i vincitori delle Coppe del Mondo die di quella generale. L’azzurra costretta a saltare un mese fa i Mondiali di casa, quelli Cortina per una brutta caduta che ha comportato la rottura del piatto tibiale nel weekend aveva annunciato il suo ritorno in pista per provarci. Perché la bergamasca è una lottatrice, i tanti infortuni della vita le hanno insegnato a non mollare mai. Questa volta così il fato le è stato riconoscente e non c’è stato nemmeno bisogno di gareggiare in Svizzera a Lenzerheide dove si tengono le finali. Troppa la neve che già nella giornata di ieri, 16 marzo, aveva costretto gli organizzatori a cancellare ...