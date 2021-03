Sci alpino | Dominik Paris | “È emozionante e bellissimo arrivare terzo nella Coppa di discesa dopo l’infortunio”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il maltempo in Svizzera l’ha fatto da padrone. Non si sono disputate le discese libere in programma in quel di Lenzerheide, valide per ladel Mondo di sci. Assegnate dunque le sfere di cristallo: se al femminile l’Italia ha potuto gioire con Sofia Goggia, soddisfazione anche tra gli uomini conche ha chiusoalle spalle di Beat Feuz e Matthias Mayer. Le parole gioiose dell’altoatesino ai microfoni FISI: “E’ abbastanza importante il miopostoclassifica diperchéil rientro dalnon mi aspettavo di essere fra i migliori tre discesisti al mondo: è. Significa che il lavoro è stato fatto bene e ...