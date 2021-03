Sardegna | stop ai turisti nelle seconde case | cresce l’allarme covid

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Lazona bianca vuole più controlli agli sbarchi e vuole vietare gli ingressi per leTornare zona rossa. E’ questo il timore dei sardi ed è per questo che chiedono delle azioni dure e concrete al governatore Christian Solinas. Una fra tutte: vietare l’ingresso nell’isola ai non residenti. Niente vacanze, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete

