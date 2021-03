Rocco Schiavone 4 | quante puntate sono?

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Torna, a due anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio,4, la quarta stagione di quella che è ormai una certezza di Raidue, che grazie a questa serie qualche anno fa ha riaperto le porte al mondo della serialità italiana. Ma daè composto4? In tutto, gli episodi di questa quarta stagionesolamente due, dal momento che la fonte letteraria (ovvero i romanzi e racconti di Antonio Manzini editi da Sellerio)quasi finiti. Le due, quindi, vanno in onda il 17 ed il 24 marzo 2021.4, trama Interpretato da Marco Giallini, il burbero e trasteverino vicequestore, trasposizione ...

Marco Giallini interpreta il vicequestorenella serie co - prodotta da Cross Productions, Rai Fiction e Beta Film, e diretta da Simone Spada. "Un "romanaccio" tra le montagne fredde della Val d'Aosta" così il regista Simone ...Un uomo che è riuscita a spronarla per prendere coraggio e potersi dedicare alla parte sul set di. E non poteva essere altrimenti. Daniele Pilli, dunque, è il nome dell'uomo che ha ...Una certezza granita di Raidue, Rocco Schiavone 4 non delude i propri fan e noin tradisce la natura della serie e della saga letteraria ...Marco Giallini torna nei panni del vicequestore di Aosta in due nuovi episodi tratti dai romanzi di Antonio Manzini, in onda mercoledì 17 e 24 marzo su Rai2 ...