Perché condonare le tasse del 2010 non è una buona strategia per la crescita di oggi (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Italia ha un serio problema con la pressione fiscale, e questa non è, purtroppo, una novità. I dati del rapporto Paying Taxes (PWC), stimano un livello di pressione intorno al 60%, con una media di quattordici pagamenti e oltre 268 ore di lavoro annuale per adempiere agli obblighi. L'Italia ha questo problema da molto tempo, ma elaborare delle soluzioni sembra non interessare alla classe politica, che da anni insiste nel proporre condoni, amnistie fiscali e stralci di cartelle, strumenti che possono dare una gratificazione e un sollievo temporaneo, ma che non contribuiscono a fornire risposte ad una questione sistemica. Così, ancora oggi, si parla di condonare l'equivalente di un miliardo di euro di tributi non riscossi del periodo 2010-2015 (ben prima della pandemia). La "prescrizione" riguarderebbe cartelle esattoriali fino a 5.000 ...

