Partite Iva – Palmisano: Delusi da Draghi, sciopero a oltranza (Di mercoledì 17 marzo 2021) – “Con il Dl Sostegni sta per andare in scena l’ennesima farsa all’italiana con figli e figliastri. La cancellazione delle cartelle per un periodo limitato al 2015 svilisce il rapporto Stato-contribuente mettendolo alla stregua di una lotteria dove la fortuna è la discriminante”. Così in una nota Giuseppe Palmisano (nella foto), presidente dell’associazione “Partite Iva insieme per Cambiare”, nata lo scorso anno che conta circa 450mila iscritti sul gruppo facebook. “Con questa decisione – attacca Palmisano – celebriamo il funerale dello stato di diritto con la legge uguale per tutti. Contestiamo fermamente questa politica scriteriata e irresponsabile che mette gli uni contro gli altri, e alimenta tensioni e disuguaglianze sociali”. “Ribadiamo con fermezza la richiesta di annullare i debiti tributari a tutto il 2020, senza distinzione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) – “Con il Dl Sostegni sta per andare in scena l’ennesima farsa all’italiana con figli e figliastri. La cancellazione delle cartelle per un periodo limitato al 2015 svilisce il rapporto Stato-contribuente mettendolo alla stregua di una lotteria dove la fortuna è la discriminante”. Così in una nota Giuseppe(nella foto), presidente dell’associazione “Iva insieme per Cambiare”, nata lo scorso anno che conta circa 450mila iscritti sul gruppo facebook. “Con questa decisione – attacca– celebriamo il funerale dello stato di diritto con la legge uguale per tutti. Contestiamo fermamente questa politica scriteriata e irresponsabile che mette gli uni contro gli altri, e alimenta tensioni e disuguaglianze sociali”. “Ribadiamo con fermezza la richiesta di annullare i debiti tributari a tutto il 2020, senza distinzione ...

