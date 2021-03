Milan, la Procura apre un fascicolo su Theo Hernandez: rischia provvedimenti per il post contro Pasqua (Di mercoledì 17 marzo 2021) Theo Hernandez si sta confermando probabilmente come il miglior terzino in Italia, l’obiettivo del calciatore è quello di trascinare il Milan in campionato ed Europa League. Nel frattempo la Procura ha deciso di aprire un fascicolo per il post pubblicato su Instagram contro l’arbitro Pasqua. Il club rossonero ha piazzato un grandissimo colpo di calciomercato, il francese si è confermato sempre più decisivo anche in fase realizzativa, è sempre uno dei più pericolosi e può contare su ampi margini di miglioramento: è un classe 1997 ed è finito nel mirino dei più importanti club in Europa, anche il Real Madrid starebbe pensando al ritorno. La vicenda Theo Hernandez Foto di Giorgio Benvenuti / AnsaNel frattempo la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021)si sta confermando probabilmente come il miglior terzino in Italia, l’obiettivo del calciatore è quello di trascinare ilin campionato ed Europa League. Nel frattempo laha deciso di aprire unper ilpubblicato su Instagraml’arbitro. Il club rossonero ha piazzato un grandissimo colpo di calciomercato, il francese si è confermato sempre più decisivo anche in fase realizzativa, è sempre uno dei più pericolosi e può contare su ampi margini di miglioramento: è un classe 1997 ed è finito nel mirino dei più importanti club in Europa, anche il Real Madrid starebbe pensando al ritorno. La vicendaFoto di Giorgio Benvenuti / AnsaNel frattempo la ...

