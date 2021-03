Marte: grandi quantità d'acqua intrappolate nella crosta del pianeta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo una recente ricerca finanziata dalla NASA, l'acqua di Marte, che una volta scorreva abbondate formando fiumi, pozze, laghi e mari, sarebbe in buona misura ancora sul pianeta, intrappolata nella crosta, invece di essere andata completamente persa nello spazio. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo una recente ricerca finanziata dalla NASA, l'di, che una volta scorreva abbondate formando fiumi, pozze, laghi e mari, sarebbe in buona misura ancora sul, intrappolata, invece di essere andata completamente persa nello spazio.

