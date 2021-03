Mare padano plumbeo | “Bergamo e la marea” di Davide Maria De Luca

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il giornalista di Domani ricostruisce i tragici fatti che avvennero circa un anno fa sul nostro territorio. E lo fa con uno stile di racconto asciutto e mai sopra le righe, dando voce ai tanti protagonisti loro malgrado ma non tralasciando di citare le cause e i (possibili) responsabili

Advertising

lapalisse6 : @emlistar @gloquenzi non è servita la lezione berlusconi, non è servita nemmeno la lezione 5 stelle nei comuni, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Mare padano

Riviera24

... salvo addensamenti addossati ad versantedell'appennino centrale e centro - orientale. Nel ...molto mosso al mattino il settore ovest al largo ed in zona Capo Mele, mosso / stirato altrove. ...... salvo addensamenti addossati ad versantedell'appennino centrale e centro - orientale. Nel ...molto mosso al mattino il settore ovest al largo ed in zona Capo Mele, mosso/stirato altrove. ...Sul versante emiliano romagnolo, lo seguiamo al Castello di Mesola, un luogo dalla lunga storia che risale alla fine del ‘500, un po’ fortezza e un po’ delizia degli Este. La corte intorno è ancora ab ...L'ANNIVERSARIOÈ possibile concentrare in un libro quanto prodotto in settant'anni di studi storici su un territorio? No, per quanto voluminoso sia. Però ci si può approssimare al risultato. Ci ...