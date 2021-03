Lapo Elkann rompe il silenzio su Fabrizio Corona | “L’ho perdonato”

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ha finalmente detto la sua sulla questione annosa con, attualmente ricoverato in psichiatria. Ecco le sue parole. Tutti si stavano chiedendo seavrebbe maiper il suo comportamento davvero poco consono nei suoi confronti. Anche se l’episodio più grave risale al 2005, i due sono in scontro da quel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

NoiNotizie : RT @Corriere: Lapo Elkann perdona Fabrizio Corona. «Bisogna andare avanti» - PAPER0GA : Il Vaticano, socio di Lapo Elkann di cui è nota la vita privata, ha finanziato il film Rocketman in cui Elton John… - Corriere : Lapo Elkann perdona Fabrizio Corona. «Bisogna andare avanti» - Corriere : Lapo Elkann perdona Fabrizio Corona. «Bisogna andare avanti» - ModaCorriere : Lapo Elkann perdona Fabrizio Corona. «Bisogna andare avanti» -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann

Messa alla berlina anche la partnership tra il fondo vaticano, Giochi Preziosi e Italia Independent di. Pungente il conduttore televisivo e radiofonico Fabio Canino, che ha postato una ...Elton John allega due articoli al suo post per spiegarne il contenuto: uno con la notizia di ieri e l'altro che riporta la notizia del 2019 secondo cui il Vaticano è diventato socio di...Dieci anni fa, nel marzo 2011, l’Italia celebrava i 150 anni dell’Unità e Torino, la prima capitale dello Stato unitario, fu il centro delle celebrazioni con Italia 150, un palinsesto di eventi, mostr ...Nessun livore tra Lapo Elkann e Fabrizio Corona. Il nipote di Gianni Agnelli ha assicurato di non provare alcun rancore nei confronti dell'ex marito di Nina Moric. "The show must go on, bisogna andare ...