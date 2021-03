Horizon Zero Dawn | Complete Edition e altri 9 giochi gratis con Play at Home 2021

(Di mercoledì 17 marzo 2021) A inizio mese vi abbiamo presentato la prima nuova iniziativa nell'ambito diat, il programma di Sony per regalare momenti di svago di qualità in vista di una nuova primavera casalinga nei Paesi ancora sotto lockdown. Fino al 1° aprile sarà possibile riscattare la propria copia gratuita di Ratchet & Clank per PS4: ma questo è stato solo l'inizio! Il 26 marzo, difatti, arriva una ricca selezione di titoli indie (alcuni tra i quali in VR), un'offerta relativa all'animazione giapponese e, addirittura,. Dal 26 marzo alle ore 4:00 CET al 23 aprile alle ore 5:00 CEST sarà possibile riscattare gratuitamente i seguentiperStation 4 e PS VR: Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Zero

All'interno di questa lista trova spazio anche un titolo AAA sorprendente, ovveroDawn . Il titolo verrà infatti regalato nella sua versione "Complete Edition" a partire dal prossimo 20 ...... 2020) Fractured Minds (arriving May 14th, 2020) Frostpunk: Console Edition Forza4 (Xbox ... 2020) Jurassic World Evolution (added February 11th, 2021) Kameo Katana(added October 15th, ...L'iniziativa Play at Home continua con altri dieci giochi in arrivo gratuitamente senza PS Plus: tra questi c'è anche Horizon Zero Down.Nell'ambito di Play at Home 2021, SCEI ufficializza i nuovi giochi in regalo: e tra i dieci titoli c'è anche Horizon Zero Dawn: Complete Edition!