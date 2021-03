Graduatoria interna di istituto: quando è escluso il docente di ruolo che assiste genitore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il diritto all’esclusione dalla Graduatoria interna di istituto per assistenza genitore disabile si applica solo se provincia di residenza del familiare coincide con provincia di titolarità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il diritto all’esclusione dalladipernzadisabile si applica solo se provincia di residenza del familiare coincide con provincia di titolarità L'articolo .

