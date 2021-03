Goggia | Coppa ancora in bilico La libera si fa

(Di mercoledì 17 marzo 2021) di Gianmario Bonzi Pronti, via, si parte. Anzi no. Partenza falsa. Prevista e preventivabile. Prove delle discese cancellate per neve e vento, e senza i training anche la gara non si può disputare. Il ...

In caso di cancellazione di training o gara,di specialità assegnata a chi è già in testa alle rispettive classifiche, lo svizzero Beat Feuz e naturalmente Sofia, che è pronta anche alla ......ad oggi le classifiche di disciplina ed assegnazione delle coppe di discesa a Sofiaed allo ... Inoltre nella corsa per lagenerale sempre la velocista Gut avrà a disposizione una gara ...In caso di cancellazione di training o gara, Coppa di specialità assegnata a chi è già in testa alle rispettive classifiche, lo svizzero Beat Feuz (sarebbe la quarta consecutiva, come solo Franz ...La giuria ha deciso di cancellare le due discese libere odierne a Lenzerheide (Svizzera) e pertanto Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di specialità per la seconda volta, dopo quella conquistata ne ...