Evasione fiscale nel commercio di pesce | sequestro per un milione di euro a imprenditore

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella giornata di ieri, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un decreto dipreventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, per l’ammontare di oltre 1di, nei confronti di un notolocale, indagato per. Gli accertamenti sono stati avviati dopo la verifica della posizione di una società di CapaccioPaestum (SA), operante neldi prodotti ittici, da parte delle Fiamme Gialle della 1ª Compagnia di Salerno. Attraverso l’incrocio delle banche dati in uso, è emerso un notevole disallineamento tra i ricavi dichiarati al Fisco e quelli che risultano effettivamente conseguiti. L’Amministrazione finanziaria, infatti, riesce a tracciare ...

per oltre 1 milione di euro nei confronti di un noto imprenditore di Capaccio Paestum indagato per evasione fiscale. Gli accertamenti sono stati avviati dopo la verifica della posizione di una società operante nel commercio di prodotti ittici, da parte delle Fiamme Gialle della 1ª Compagnia di Salerno.