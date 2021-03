Crollo Ponte Morandi | agli atti del processo un video del 2015 con i trefoli marci

Advertising

fanpage : A quasi tre anni dalla tragedia, le indagini portano alla luce dettagli inquietanti sulle condizioni del… - fattoquotidiano : INTERCETTAZIONI: I BENETTON E L'INCHIESTA SUL CROLLO DEL PONTE I manager e la mancata sicurezza. Le manovre per “ri… - SoniaLaVera : RT @Joker__Reloaded: dopo quasi 3 anni e dopo il crollo del Ponte Morandi: - nessuno è stato condannato; - nessuno ha pagato per le morti;… - PersilQ : RT @Joker__Reloaded: dopo quasi 3 anni e dopo il crollo del Ponte Morandi: - nessuno è stato condannato; - nessuno ha pagato per le morti;… - GiopuW : RT @Joker__Reloaded: dopo quasi 3 anni e dopo il crollo del Ponte Morandi: - nessuno è stato condannato; - nessuno ha pagato per le morti;… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo Ponte

Uno stato di usura immortalato in un video ora allegato agli atti dell'inchiesta suldelMorandi e mostrato in esclusiva dal Tg La7. Nel video si mostrano le fasi del carotaggio eseguito la notte del 21 ottobre 2015 dai tecnici della Spea, la società che si occupava dei ...Ovvero tre anni prima del, il 14 agosto 2018, che causò la morte di 43 persone.Morandi: in un video del 2015 il degrado dei trefoli Il video, depositato agli atti del processo per il ...Uno stato di usura immortalato in un video ora allegato agli atti dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi e mostrato in esclusiva dal Tg La7. (ANSA) ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.