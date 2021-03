(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ceto medio sotto pressione per il. Crolla il numero della popolazione che ne fa parte, riportano i dati dello studio Ipsos-Flair 2021, presentato al Cnel, dal 40% del pre-pandemia al 27%. Dal documento emerge inoltre che: le donne sono il vero (e non riconosciuto) sistema di welfare italiano; la paura e l’attesa sono i due sentimenti dominanti del momento, seguiti da altre due pulsioni negative come delusione e tristezza. La rabbia ribolle nel 13% delle persone, mentre serenità, dinamismo e passione animano, ciascuna, il 5% dell’opinione pubblica. Per Treu lo scenario delineato dal rapporto Ipsos, ”ci obbliga a correre e recuperare il tempo perduto. Milioni di imprenditori e lavoratori, soprattutto donne e giovani, aspettano risposte che tardano ad arrivare”. Le prospettive di ripresa sociale e personale dalle ferite della pandemia, secondo il presidente, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, infermieri e medici italiani candidati al Nobel per la Pace 2021 #Covid - sole24ore : Per il 57% gli italiani la paura della recessione supera quella del Covid - Adnkronos : #Covid, 'italiani sempre più poveri' - a70199617 : RT @Adnkronos: #Covid, 'italiani sempre più poveri' - DanyEffe83 : RT @Adnkronos: #Covid, 'italiani sempre più poveri' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid italiani

Il Sole 24 ORE

I numeri sono inesorabili: le terapie intensive sono in grande difficoltà, i morti datroppi, ...e molto grave e certamente non invidiamo chi si trova a dover decidere per 60 milioni di. ...La Repubblica, per scelta degli, è la massima espressione dell'Unità nazionale e l'Inno e la Bandiera sono i simboli più cari e riconosciuti della nostra Patria. La celebrazione odierna ci ..."Siamo d'accordo con il ministro Orlando sul fatto che in una situazione pandemica in atto la proroga sia della cassa integrazione che dello stop ai licenziamenti siano necessari. Non ci sono, a nostr ...Pubblicato oggi uno studio del Parlamento europeo che evidenzia un problema in crescita, con conseguenze economiche e sociali significative. E indica un mix di proposte da valutare per affrontarlo ...