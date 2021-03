Corte Ue, no al reintegro se assunto dopo Jobs act (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Jobs Act non è discriminatorio e non viola nessuna norma dell’Ue. L’ultima parola sulla riforma del lavoro voluta dal governo Renzi la pronuncia oggi la Corte di Giustizia dell’Unione europea, approvando le nuove - e controverse - regole che sostituiscono il reintegro nel posto di lavoro con un indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.La Corte Ue si è espressa nella sentenza del caso di KO, licenziato insieme ad altre 350 persone nel 2017 dalla Consulmarketing SpA. I lavoratori licenziati hanno presentato un ricorso al Tribunale di Milano, che, constatata l’illegittimità del licenziamento collettivo, ha disposto la reintegrazione nell’impresa di tutti i lavoratori interessati, ad eccezione di KO. Il giudice ha infatti ritenuto che non potesse beneficiare dello stesso regime di tutela degli altri lavoratori ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) IlAct non è discriminatorio e non viola nessuna norma dell’Ue. L’ultima parola sulla riforma del lavoro voluta dal governo Renzi la pronuncia oggi ladi Giustizia dell’Unione europea, approvando le nuove - e controverse - regole che sostituiscono ilnel posto di lavoro con un indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.LaUe si è espressa nella sentenza del caso di KO, licenziato insieme ad altre 350 persone nel 2017 dalla Consulmarketing SpA. I lavoratori licenziati hanno presentato un ricorso al Tribunale di Milano, che, constatata l’illegittimità del licenziamento collettivo, ha disposto la reintegrazione nell’impresa di tutti i lavoratori interessati, ad eccezione di KO. Il giudice ha infatti ritenuto che non potesse beneficiare dello stesso regime di tutela degli altri lavoratori ...

