Ce la faremo? Logorati, lacerati e insofferenti: "Non siamo gli stessi del primo lockdown" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo sentite questo silenzio? Sono le 18 e dai balconi non canta nessuno. Riavvolgiamo il nastro di dodici mesi, puntiamo le lancette alla stessa ora. Borrelli sentenziava il numero delle vittime causate dal covid mentre al cielo si levavano cori di speranza. Dalle case dove eravamo reclusi per il primo lockdown, cantavamo all’unisono con lo sconosciuto vicino, trovando conforto in quella vicinanza che per un tempo ancora indefinito non sarebbe potuta essere fisica. È trascorso un anno da allora e sul balcone è rimasta appesa una bandiera con l’arcobaleno, come un residuato bellico dimenticato. I colori sono sbiaditi ma la scritta si legge ancora: “Andrà tutto bene”. Ora che l’Italia si è ridipinta di rosso in maniera quasi omogenea, che ci viene chiesto nuovamente lo sforzo di rinunciare alle nostre libertà per un bene più grande, l’urlo di resistenza ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo sentite questo silenzio? Sono le 18 e dai balconi non canta nessuno. Riavvolgiamo il nastro di dodici mesi, puntiamo le lancette alla stessa ora. Borrelli sentenziava il numero delle vittime causate dal covid mentre al cielo si levavano cori di speranza. Dalle case dove eravamo reclusi per il, cantavamo all’unisono con lo sconosciuto vicino, trovando conforto in quella vicinanza che per un tempo ancora indefinito non sarebbe potuta essere fisica. È trascorso un anno da allora e sul balcone è rimasta appesa una bandiera con l’arcobaleno, come un residuato bellico dimenticato. I colori sono sbiaditi ma la scritta si legge ancora: “Andrà tutto bene”. Ora che l’Italia si è ridipinta di rosso in maniera quasi omogenea, che ci viene chiesto nuovamente lo sforzo di rinunciare alle nostre libertà per un bene più grande, l’urlo di resistenza ...

Advertising

gabrielepx : RT @HuffPostItalia: Ce la faremo? Logorati, lacerati e insofferenti: 'Non siamo gli stessi del primo lockdown' - PaolaCorvatta : Ce la faremo? Logorati, lacerati e insofferenti: 'Non siamo gli stessi del primo lockdown' (di S. Renda)… - HuffPostItalia : Ce la faremo? Logorati, lacerati e insofferenti: 'Non siamo gli stessi del primo lockdown' -