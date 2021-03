Amici 20 salta il 18 marzo 2021: la scelta di Maria (Di mercoledì 17 marzo 2021) salta anche Amici 20. Cambia il palinsesto di Canale 5 nel pomeriggio del 18 marzo 2021. Maria de Filippi e la Fascino hanno deciso di non mandare in onda i programmi previsti da palinsesto nella giornata di domani. Come saprete il 18 marzo è il giorno scelto per ricordare tutte le vittime del covid, oltre 103 mila in Italia. Numeri che devono ancora farci riflettere su quello che è successo e su quello che succederà. Solo ieri infatti sono morte altre 503 persone nel nostro paese. Amici 20 domani non andrà in onda. Maria de Filippi ha pensato che non fosse giusto mandare in onda i suoi programmi già registrati in precedenza, senza ricordare in qualche modo le vittime del covid 19. Non ha ritenuto opportuno inserire una aggiunta, ha scelto di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021)anche20. Cambia il palinsesto di Canale 5 nel pomeriggio del 18de Filippi e la Fascino hanno deciso di non mandare in onda i programmi previsti da palinsesto nella giornata di domani. Come saprete il 18è il giorno scelto per ricordare tutte le vittime del covid, oltre 103 mila in Italia. Numeri che devono ancora farci riflettere su quello che è successo e su quello che succederà. Solo ieri infatti sono morte altre 503 persone nel nostro paese.20 domani non andrà in onda.de Filippi ha pensato che non fosse giusto mandare in onda i suoi programmi già registrati in precedenza, senza ricordare in qualche modo le vittime del covid 19. Non ha ritenuto opportuno inserire una aggiunta, ha scelto di ...

