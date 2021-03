Alle piante serve anche lo iodio: lo dice la scienza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo iodio fa bene anche Alle piante secondo i ricercatori del Sant’Anna di Pisa: la scoperta apre a nuove applicazioni per incrementare la produzione agricola Lo iodio è un elemento fondamentale per la salute umana, è essenziale per il corretto funzionamento della tiroide e, in particolare, per la produzione degli ormoni tiroidei. Non era però… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lofa benesecondo i ricercatori del Sant’Anna di Pisa: la scoperta apre a nuove applicazioni per incrementare la produzione agricola Loè un elemento fondamentale per la salute umana, è essenziale per il corretto funzionamento della tiroide e, in particolare, per la produzione degli ormoni tiroidei. Non era però… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

vitadici : Commento tecnico: come acqua alle piante. - CerebrolesoS : @EnricoLetta @alerosina @sole24ore @formichenews @ClementiF Dareste il diritto di voto anche agli animali e alle pi… - francamenteeo : @p4ss0ny eh amo devi sapere che al gay vecchio di nolo che fa la foto dettaglio alle piante fa impazzire insieme a… - empvsa : breve storia non molto allegra: quando ero alle elementari credo, ho preso una piantina di viole con un bel vaso li… - lapshawarrior : la zona rossa è riuscita a svenarmi così tanto che a malapena ho voglia di cambiare l'acqua alle piante I am truly living per inerzia -