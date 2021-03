Vaccini, l’Europa ha fallito e ora guarda al siero Sputnik per la lotta al Covid (Di martedì 16 marzo 2021) l’Europa e Sputnik V. L’Ue guarda ora alla Russia di Putin per la lotta contro il Covid. E il vaccino Sputnik V, prima snobbato e poi rivalutato, può rappresentare il salvagente che consentirà alle campagna di immunizzazione di andare avanti con successo dopo la bufera su AstraZeneca. Reuters: l’Europa vuole produrre il vaccino Sputnik È questa – scrive La Verità – “l’ipotesi rilanciata ieri mattina dall’agenzia Reuters, che citava fonti Ue secondo cui i Paesi dell’Unione stanno prendendo in considerazione l’avvio di colloqui con gli sviluppatori del vaccino russo. Per avviare formalmente il processo sono necessarie le richieste da quattro Stati membri. L’Ungheria e la Slovacchia hanno già acquistato lo dosi russe, la Repubblica Ceca è interessata a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021)V. L’Ueora alla Russia di Putin per lacontro il. E il vaccinoV, prima snobbato e poi rivalutato, può rappresentare il salvagente che consentirà alle campagna di immunizzazione di andare avanti con successo dopo la bufera su AstraZeneca. Reuters:vuole produrre il vaccinoÈ questa – scrive La Verità – “l’ipotesi rilanciata ieri mattina dall’agenzia Reuters, che citava fonti Ue secondo cui i Paesi dell’Unione stanno prendendo in considerazione l’avvio di colloqui con gli sviluppatori del vaccino russo. Per avviare formalmente il processo sono necessarie le richieste da quattro Stati membri. L’Ungheria e la Slovacchia hanno già acquistato lo dosi russe, la Repubblica Ceca è interessata a ...

