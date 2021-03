Silvio Garattini | Piano vaccini? È una macchina ferma al semaforo

(Di martedì 16 marzo 2021) Sospendere “in via precauzionale” il vaccino AstraZeneca in attesa di un nuovo parere dell’Ema “è un atto dovuto, dovrebbe rassicurare sul fatto che ci sono controlli” e invece prevale l’emotività, dilaga la confusione, gli italiani sono disorientati. “Ha a che fare con la comunicazione, pessima, fatta dal Governo e dagli Enti”, spiega lo scienziato. Per il farmacologo, presidente dell’Istituto di ricerche “Mario Negri” “non si può prendere una decisione come questa e chiudersi più o meno nel silenzio. I dubbi sono legittimi, è compito del governo e delle autorità regolatorie dare spiegazioni e non solo una volta”. La speranza, ora, è che “Ema si pronunci prima possibile” perché “continuare a vaccinare è molto importante” e “non è più il tempo di aspettare”. Si deve accelerare. La nostra campagna vaccinale è “una ...

'Ha a che fare con la comunicazione, pessima, fatta dal Governo e dagli Enti', spiega lo scienziato. Per il farmacologo, presidente dell'Istituto di ricerche 'Mario Negri' 'non si ...Dal direttore generale Aifa Nicola Magrini al farmacologo, è questa la posizione condivisa dalla maggioranza degli esperti, che sottolineano come gli eventi trombotici associati al ...Il farmacologo: "Su AstraZeneca comunicazione pessima da Governo ed enti, non si può prendere una decisione come questa e chiudersi nel silenzio" ...La decisione di interrompere “in via precauzionale” la somministrazione del vaccino Astrazeneca in mezza Europa è stata presa “dopo una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini”. È Berlino, qui ...