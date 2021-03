Scuole aperte o chiuse: il principio dei contagi non deve essere l’unico (Di martedì 16 marzo 2021) A seguito del decreto-legge 12 marzo 2021, n. 29, gran parte dell’Italia è diventata zona rossa, con l’effetto apparentemente inevitabile che la d.a.d. (didattica a distanza) torna ad essere la modalità principale, se non l’unica, di erogazione della didattica, peraltro senza distinzione alcuna tra scuola primaria e secondaria di primo grado, e scuola secondaria di secondo grado. Questa distinzione, però, sia per il ruolo che ha assunto in diversi contesti regionali, sia per quello che probabilmente continuerà a svolgere in futuro, rimane di particolare interesse; così come lo sono le ragioni effettive che dovrebbero sottenderla ma che vengono per lo più oscurate, o comunque assorbite, da presunte motivazioni di natura tecnico-scientifica. Sin dall’inizio della pandemia la scelta di comprimere il diritto all’istruzione a fronte della emergenza epidemiologica, e dunque ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 marzo 2021) A seguito del decreto-legge 12 marzo 2021, n. 29, gran parte dell’Italia è diventata zona rossa, con l’effetto apparentemente inevitabile che la d.a.d. (didattica a distanza) torna adla modalità principale, se non l’unica, di erogazione della didattica, peraltro senza distinzione alcuna tra scuola primaria e secondaria di primo grado, e scuola secondaria di secondo grado. Questa distinzione, però, sia per il ruolo che ha assunto in diversi contesti regionali, sia per quello che probabilmente continuerà a svolgere in futuro, rimane di particolare interesse; così come lo sono le ragioni effettive che dovrebbero sottenderla ma che vengono per lo più oscurate, o comunque assorbite, da presunte motivazioni di natura tecnico-scientifica. Sin dall’inizio della pandemia la scelta di comprimere il diritto all’istruzione a fronte della emergenza epidemiologica, e dunque ...

Advertising

RaiNews : 'I nidi, le scuole materne e quelle elementari dovrebbero restare aperte anche in zona rossa' #Floridia #scuola… - fraluca_pac : RT @vitalbaa: Scuole aperte era la priorità: anche per questo il personale scolastico di qualunque età viene vaccinato prioritariamente. Il… - meluzzina : RT @AndreaZalone: Tenere le scuole aperte non era uno dei motivi per cui bisognava cambiare passo e ministro? - DBestrong : RT @RadioSavana: La migliore protesta fino ad oggi. Bambini in corteo tuonano contro governo Draghi: 'Vogliamo parchi aperti e scuole apert… - CTumiatti : RT @vitalbaa: Scuole aperte era la priorità: anche per questo il personale scolastico di qualunque età viene vaccinato prioritariamente. Il… -