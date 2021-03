Sampdoria | ripresa degli allenamenti | individuale per tre blucerchiati

(Di martedì 16 marzo 2021) Laha ripreso gliin vista della partita contro il Torino Laha ripreso gliin vista della prossima sfida contro il Torino. Al Mugnaini test atletici per tutti tranne per portieri e per treche hanno svolto un programma: Antonio Candreva, Fabio Quagliarella ed Ernesto Torregrossa. Il report completo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 «Laha ripreso glia Bogliasco in vista della gara di domenica al “Ferraris” con il Torino. In scaletta, su un campo 1 del “Mugnaini” baciato dal sole ma sferzato da forti raffiche di vento, i periodici test atletici organizzati in collaborazione con il team di Mapei Sport. Oltre ai portieri, ...

Advertising

sampdoria : ?? Test @MapeiSport alla ripresa, mercoledì ancora mattutino - BPranovi : RT @sampdoria: ? | TRIPLICE FISCHIO Inutili gli sforzi blucerchiati per agguantare il pari, nella ripresa arriva anche il terzo gol rossob… - sampdoria : ?? Martedì mattina la ripresa degli allenamenti in vista di #SampTorino - STnews365 : Bologna, Mihajlovic: 'Nella ripresa non c'è stata partita' Il tecnico serbo dopo la vittoria contro la Sampdoria: '… - SerenaTimossi : #BolognaSampdoria #Samp difesa da brividi: il #Bologna la punisce. #Sampdoria primo tempo equilibrato segnato da er… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria ripresa

Sampdoria News 24

Laha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il Torino Laha ripreso gli allenamenti in vista della prossima sfida contro il Torino. Al Mugnaini test atletici per tutti tranne per portieri e per tre blucerchiati che hanno svolto un programma ...Laha ripreso gli allenamenti a Bogliasco in vista della gara di domenica al 'Ferraris' con il Torino. In scaletta, su un campo 1 del 'Mugnaini' baciato dal sole ma sferzato da forti raffiche ...La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima sfida contro il Torino. Al Mugnaini test atletici per tutti tranne per portieri e per tre blucerchiati che hanno svolto un programma ...La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista del Torino. Al Mugnaini test atletici per tutti tranne per portieri e per tre blucerchiati ...