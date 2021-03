Roma, doppio ‘pedinamento’ nella Metro: due ladre adocchiano la “vittima”, i Carabinieri le seguono a loro volta (Di martedì 16 marzo 2021) Le hanno seguite dalle vie del centro storico e le hanno arrestate nei pressi della stazione Metropolitana “Piazza Bologna”, subito dopo aver rubato un portafoglio ad una donna di 77 anni. A finire in manette, arrestate dai Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina, sono state due donne di 25 e 23 anni. Si tratta di due donne entrambe di nazionalità romena e già note alle forze dell’ordine. Leggi anche: Roma e i furti in Metro, la “giustificazione” dei ladri: ‘Ma noi siamo borseggiatori professionisti’ Roma, doppio pedinamento nella Metro: ecco come è finita Le due sono state notate aggirarsi con fare sospetto, all’interno della fermata della Metropolitana “Piazza di Spagna” e i Carabinieri hanno deciso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) Le hanno seguite dalle vie del centro storico e le hanno arrestate nei pressi della stazionepolitana “Piazza Bologna”, subito dopo aver rubato un portafoglio ad una donna di 77 anni. A finire in manette, arrestate daidella Stazione San Lorenzo in Lucina, sono state due donne di 25 e 23 anni. Si tratta di due donne entrambe di nazionalità romena e già note alle forze dell’ordine. Leggi anche:e i furti in, la “giustificazione” dei ladri: ‘Ma noi siamo borseggiatori professionisti’pedinamento: ecco come è finita Le due sono state notate aggirarsi con fare sospetto, all’interno della fermata dellapolitana “Piazza di Spagna” e ihanno deciso di ...

