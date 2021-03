Recovery | a p Chigi riunioni Draghi su Pnrr | presente anche Franco

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Il premier Marioha avuto in mattinata una serie di incontri con diversi ministri economici per fare il punto sulFund.a Palazzoil ministro dell’Economia, Daniele. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... che riguarda cinquecento nomi e che verrà affrontata da Palazzoa stretto giro di posta. Dai rinnovi dei consigli di amministrazione delle società pubbliche dipenderà il successo del...Se ripresa sarà, viaggerà su strada o ferrovia. E sulla fibra. Nei giorni in cui a Palazzosi lavora a ritmi forzati per la stesura delPlan (la consegna è prevista, tassativamente, a fine aprile), non può che tornare alla mente il tema delle infrastrutture, quale leva per ...Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi ha avuto in mattinata una serie di incontri con diversi ministri economici per fare il punto sul ...(Teleborsa) - Fare il punto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il decreto Sostegno. Con questo obiettivo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo un incontro con il ministro d ...