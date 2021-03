Rapina in via del Porto: la vittima si difende, 41enne incastrato dalle macchie di sangue (Di martedì 16 marzo 2021) Rolex strappato al ritorno dalla spesa: due ai domiciliari 5 ottobre 2020 I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere ... Leggi su bolognatoday (Di martedì 16 marzo 2021) Rolex strappato al ritorno dalla spesa: due ai domiciliari 5 ottobre 2020 I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere ...

Advertising

Lasiciliaweb : 'Questa è una rapina': e portano via 50.000 euro Sommatino: gli puntano la pistola contro, il direttore della banca… - infoitinterno : Rapina con coltello in via Timavo a Cagliari, due anni ai domiciliari per il rapinatore - radioalfa : Rapina in una pizzeria a Pontecagnano Faiano - salernotoday : Pontecagnano, paura in pizzeria: rapinatore porta via l'incasso, si indaga - LinkOristano : #Parrucca e #mano nascosta in una #busta per la #rapina fallita a #Bosa - -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina via Rapina in via del Porto: la vittima si difende, 41enne incastrato dalle macchie di sangue ... un promotore sportivo sulla quarantina si era recato in caserma per denunciare una rapina. Aveva riferito ai Carabinieri che mentre si trovava nel parcheggio di un'agenzia assicurativa di via del ...

Pontecagnano, rapina in una pizzeria: ma in cassa ci sono solo 80 euro ... un uomo con un corpo contundente ha sfondato la porta dell'attività e con un'azione fulminea si è impossessato della cassa con l'incasso, circa 80 euro, per poi fuggire via. Non c'è stata ...

Grammichele, rapina supermercato via Cialdini, arrestato 15enne Quotidiano di Sicilia Pontecagnano, rapina in una pizzeria: ma in cassa ci sono solo 80 euro StampaRapinata una rosticceria di Corso Italia a Pontecagnano Faiano. Ieri sera, mentre il locale era chiuso e i proprietari stavano mettendo a posto, un uomo con un corpo contundente ha sfondato la p ...

Tentano di rapinare un 91enne ma vengono arrestati Una volta identificati sono stati accompagnati negli uffici di polizia dove sono stati arrestati per tentata rapina aggravata ... Polemiche in consiglio comunale sulla messa in sicurezza di via Austis ...

... un promotore sportivo sulla quarantina si era recato in caserma per denunciare una. Aveva riferito ai Carabinieri che mentre si trovava nel parcheggio di un'agenzia assicurativa didel ...... un uomo con un corpo contundente ha sfondato la porta dell'attività e con un'azione fulminea si è impossessato della cassa con l'incasso, circa 80 euro, per poi fuggire. Non c'è stata ...StampaRapinata una rosticceria di Corso Italia a Pontecagnano Faiano. Ieri sera, mentre il locale era chiuso e i proprietari stavano mettendo a posto, un uomo con un corpo contundente ha sfondato la p ...Una volta identificati sono stati accompagnati negli uffici di polizia dove sono stati arrestati per tentata rapina aggravata ... Polemiche in consiglio comunale sulla messa in sicurezza di via Austis ...