Pellini Ifo | “10mila persone all’anno affette da tumori testa-collo”

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – Le neoplasie benigne e maligne sono in aumento soprattutto tra la popolazione più giovane. Tra i principali fattori di rischio di questi tumori c’è prima di tutto l’uso di fumo e alcool e infezione da Papillomavirus, una malattia sessualmente trasmissibile. Tra i sintomi che potrebbero suggerire la presenza di un tumore del cavo orale e che devono far scattare subito l’allarme nel paziente e spingerlo dallo specialista ci sono dolore o bruciore alla bocca o in gola, sanguinamento o intorpidimento all’interno della bocca e difficoltà o masticare. L’agenzia di stampa Dire ha affrontato l’argomento e indagato quali sono le nuove frontiere di trattamento chirurgico con il dottor Raul Pellini, Direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale dell’IFO di Roma.

