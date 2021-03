Parte la vaccinazione degli anziani ad Arzachena, adesione all'80% (Di martedì 16 marzo 2021) (Visited 61 times, 83 visits today) Notizie Simili: Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Dai parenti agli spostamenti, tutte le risposte ai… Lotta al coronavirus, si ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 16 marzo 2021) (Visited 61 times, 83 visits today) Notizie Simili: Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Dai parenti agli spostamenti, tutte le risposte ai… Lotta al coronavirus, si ...

Advertising

Roma : #TiAccompagnoIo: taxi gratis per over 80 soli che devono raggiungere i centri vaccinazione. Il servizio parte doman… - m0mastories : da domani qui in campania parte la vaccinazione per i fragili tra cui diabetici e io ora ho il terrore di farlo far… - IvoAyrton : RT @MinervaMcGrani1: dell’impossibilità di muoversi liberamente, a causa di un passaporto che certifica l’avvenuta vaccinazione, sbattendom… - francescobraam1 : @La7tv @franborgonovo Perchè altrimenti parte della pandemia sparirebbe e diventerebbe meno necessaria la vaccinazione di massa!!! - AnselmoP13 : @MinutemanItaly ADESSO BASTA! Nauseato dalle verità NON DETTE da parte dell'ISS, del CTS e del Governo, un Post che… -