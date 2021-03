Nicolato: “Non vogliamo accontentarci. Il nostro primo obiettivo è spingere giocatori in Nazionale maggiore” (Di martedì 16 marzo 2021) Il ct della Nazionale under 21 italiana, Paolo Nicolato, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del prossimo Europeo di categoria che vedrà l’Italia tra le protagoniste. Queste le sue parole: “Non dobbiamo e non vogliamo accontentarci dei risultati ottenuti fino a qui. Con Locatelli, Bastoni, Kean, potremmo vincere l’Europeo ma il nostro primo obiettivo è spingere giocatori in Nazionale maggiore“. Sull’attacco azzurro: “I pochi gol sono un problema del nostro calcio. Delle quattro punte che abbiamo a disposizione, nessuna gioca con continuità e se non giocano non segnano. Da noi si preferiscono gli stranieri o gli attaccanti più stagionati“. Infine, sul ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Il ct dellaunder 21 italiana, Paolo, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del prossimo Europeo di categoria che vedrà l’Italia tra le protagoniste. Queste le sue parole: “Non dobbiamo e nondei risultati ottenuti fino a qui. Con Locatelli, Bastoni, Kean, potremmo vincere l’Europeo ma ilin“. Sull’attacco azzurro: “I pochi gol sono un problema delcalcio. Delle quattro punte che abbiamo a disposizione, nessuna gioca con continuità e se non giocano non segnano. Da noi si preferiscono gli stranieri o gli attaccanti più stagionati“. Infine, sul ...

Advertising

infoitsport : Nicolato: “L’Italia Under 21 non si accontenta” - infoitsport : Italia Under 21, Nicolato: «Non vogliamo accontentarci» - infoitsport : Nicolato: «L'Under 21 non deve e non vuole accontentarsi» - sportli26181512 : il c.t. Nicolato: “La mia Italia è una squadra di tosti”: il c.t. Nicolato: “La mia Italia è una squadra di tosti”… - infoitsport : Under 21, Nicolato spiega le sue scelte: 'In tanti avrebbero meritato, non è stato facile' -