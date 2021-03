MG Marvel R e MG5 - In arrivo due nuove elettriche (Di martedì 16 marzo 2021) Sono passati pochi mesi dal rilancio della MG, in realtà in mani cinesi da ormai tre lustri, ma solo di recente di nuovo sulle strade grazie al progetto della Saic Motor di sfruttare il marchio di sportivette inglesi e farne un lasciapassare per le sue elettriche in Europa. Dopo i primi modelli, che abbiamo guidato e apprezzato (a partire dalla EHS, Suv ibrida plug-in dalle belle speranze), e che hanno ricevuto una buona accoglienza nei primi Paesi di commercializzazione (oltre 15.000 esemplari venduti, soprattutto in nord Europa e UK), la Casa è pronta a lanciare la seconda generazione di modelli: la Marvel R e la MG 5 Electric. La Suv elettrica. Il ceo di MG Europe, Matt Lei, conferma le intenzioni del marchio - We are here to stay, cioè siamo qui per restare - nel corso della presentazione online dei nuovi ambiziosi modelli previsti per il 2021. ... Leggi su quattroruote (Di martedì 16 marzo 2021) Sono passati pochi mesi dal rilancio della MG, in realtà in mani cinesi da ormai tre lustri, ma solo di recente di nuovo sulle strade grazie al progetto della Saic Motor di sfruttare il marchio di sportivette inglesi e farne un lasciapassare per le suein Europa. Dopo i primi modelli, che abbiamo guidato e apprezzato (a partire dalla EHS, Suv ibrida plug-in dalle belle speranze), e che hanno ricevuto una buona accoglienza nei primi Paesi di commercializzazione (oltre 15.000 esemplari venduti, soprattutto in nord Europa e UK), la Casa è pronta a lanciare la seconda generazione di modelli: laR e la MG 5 Electric. La Suv elettrica. Il ceo di MG Europe, Matt Lei, conferma le intenzioni del marchio - We are here to stay, cioè siamo qui per restare - nel corso della presentazione online dei nuovi ambiziosi modelli previsti per il 2021. ...

Ultime Notizie dalla rete : Marvel MG5 MG punta sull'Europa e svela una station wagon elettrica e un nuovo SUV MG fa sul serio e presenta due nuovi modelli elettrici per il mercato europeo: si tratta del Marvel R Electric e della MG5 Electric , rispettivamente un SUV e una station wagon. Vediamo i dettagli. MARVEL R ELECTRIC La casa automobilistica tiene a sottolineare che si tratta di un'anteprima, ...

MG, due nuove elettriche in rampa di lancio - FormulaPassion.it Come Marvel R, anche MG5 promette un'autonomia di percorrenza fino a 400 km e una ricarica dell'80% della batteria in soli trenta minuti . Molto capiente il bagagliaio, che parte da 600 litri e ...

MG Marvel R e 5: primi dettagli sulle Suv e station wagon elettriche - Quattroruote.it Quattroruote Suv e familiare elettriche in arrivo Dopo la ZS e la EHS, la cinese Saic propone con lo storico marchio inglese due nuovi modelli per l’espansione in Europa ...

MG, due nuove elettriche in rampa di lancio Il brand inglese di proprietà della cinese SAIC Motor si prepara a lanciare in Europa una station wagon e un SUV completamente elettrici ...

