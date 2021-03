LIVE Tirreno-Adriatico, cronometro in DIRETTA: Wout Van Aert sfida Filippo Ganna (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della cronometro di San Benedetto del Tronto – La presentazione della settima tappa – La cronaca della sesta tappa – La vittoria a sorpresa di Wurtz Schmidt – Le pagelle della sesta tappa – La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2021. La Corsa dei due mari è arrivata alla fine con la classica cronometro individuale di 10.1 km in quel di San Benedetto del Tronto, che quest’anno ha rinnovato una parte di percorso. Filippo Ganna avrà tutti contro di sé. Mentre Wout van Aert farà di tutto pur di impensierire Tadej Pogacar per la conquista del ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist delladi San Benedetto del Tronto – La presentazione della settima tappa – La cronaca della sesta tappa – La vittoria a sorpresa di Wurtz Schmidt – Le pagelle della sesta tappa – La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella settima e ultima tappa della2021. La Corsa dei due mari è arrivata alla fine con la classicaindividuale di 10.1 km in quel di San Benedetto del Tronto, che quest’anno ha rinnovato una parte di percorso.avrà tutti contro di sé. Mentrevanfarà di tutto pur di impensierire Tadej Pogacar per la conquista del ...

Advertising

infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico, cronometro in DIRETTA: l'Italia si aggrappa a Filippo Ganna - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico cronometro in DIRETTA: Filippo Ganna vuole regalare un sorriso all’Italia - #Tirreno-Adriati… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico cronometro in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Filippo Ganna - #Tirreno-Adriatico #cronometro… - ilcentrotirreno : [IL CENTRO TIRRENO - Immediapress] - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico cronometro in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Filippo Ganna - #Tirreno-Adriatico… -