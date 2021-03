Infortunio Klavan | affaticamento muscolare per il difensore

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 marzo 2021) Tegola per Leonardo Semplici dall’ultimo allenamento del Cagliari:ha accusato unalla coscia Brutte notizie per Leonardo Semplici dall’ultimo allenamento del Cagliari ad Assemini. Ragnarsi è fermato per unalla coscia sinistra. Questo il comunicato del club rossoblù. «Personalizzato per Riccardo Sottil, Matteo Tramoni e Ragnar: ilestone ha accusato unalla coscia sinistra». Leggi su Calcionews24.com