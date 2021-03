Giustizia | Meloni | ' serve riforma reato tortura'

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto unadeldi. Nessuno è a favore della, però una cosa è normare la, altra cosa è stabilire che un agente in divisa possa prendere fino a 12 anni di carcere per minacce psichiche, perchè è una fattispecie abbastanza distante dalla. Quello che noi proponiamo è che ci sia un'aggravante a effetto speciale di tutti i reati, ma cosa diversa sono norme ideologiche che servono a impedire che lo Stato possa combattere bene i reati". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, nella conferenza stampa dopo l'incontro con la ministra della, Marta Cartabia.

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo chiesto oggi al ministro Speranza di venire a riferire in Parlamento sulla questione vaccini, tutti ci rendiamo conto della velocità in cui si è lavorato, c'è il grandissim ...
Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, occorre "tornare ad una disciplina seria di accordi bilaterali che consentano di far scontare la pena ai detenuti ...