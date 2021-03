Giulia De Lellis non ci sta e risponde alle minacce ricevute (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo un video di quattro anni fa che sta facendo il giro del web, Giulia De Lellis ha ricevuto delle minacce a cui ha prontamente replicato Un vecchio filmato di circa quattro anni fa di un’ospitata a Pomeriggio Cinque e Giulia De Lellis ha trascorso le ultime ore in una bufera. Nel video la De Lellis commentava le modelle curvy presenti in studio dicendo: “Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero”. All’epoca, l’influencer era stata criticata per la sua affermazione ed è stata costretta a chiedere scusa. Adesso che il video è tornato in auge, destando ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo un video di quattro anni fa che sta facendo il giro del web,Deha ricevuto dellea cui ha prontamente replicato Un vecchio filmato di circa quattro anni fa di un’ospitata a Pomeriggio Cinque eDeha trascorso le ultime ore in una bufera. Nel video la Decommentava le modelle curvy presenti in studio dicendo: “Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero”. All’epoca, l’influencer era stata criticata per la sua affermazione ed è stata costretta a chiedere scusa. Adesso che il video è tornato in auge, destando ...

