Gianmarco Saurino pubblica questa foto | arriva il commento di Matilde Gioli

(Di martedì 16 marzo 2021) Single solo da qualche mese, attore sulla cresta dell’onda grazie a fiction di successo come Che Dio ci aiuti e Doc- nelle tue maniha conquistato negli ultimi mesi una popolarità non indifferente. Talentuoso sul set, affascinante con un sorriso che conquistaè anche molto noto anche sui social dove è seguito da tantissimi followers, soprattutto femminili.carriera in ascesa: dalle fiction al cinema Sul suo account Instagram che conta oggi quasi 360mila followerracconta la sua quotidianità, ma anche il suo lavoro e appare sempre in perfetta forma. Approdato sulle scene per caso è oggi un protagonista ufficiale della fiction interpretata da Elena Sofia Ricci, portata al successo dall’attrice ma anche dal giovane ...

MichelaSardo2 : RT @supremanes: “Bacia benissimo Saurino” “Bacia meglio Gianmarco 10 a zero” “Gianmarco è imbattibile” “Gianmarco quando te piglia te pigl… - lauref_ : RT @supremanes: Regia di Diana del Bufalo con l’apprezzatissima partecipazione di Gianmarco Saurino An iconic thread: #CheDioCiAiuti6 https… - that_giuls : RT @supremanes: “Bacia benissimo Saurino” “Bacia meglio Gianmarco 10 a zero” “Gianmarco è imbattibile” “Gianmarco quando te piglia te pigl… - 00elavyram : RT @supremanes: “Bacia benissimo Saurino” “Bacia meglio Gianmarco 10 a zero” “Gianmarco è imbattibile” “Gianmarco quando te piglia te pigl… - rainbowoutsider : RT @supremanes: “Bacia benissimo Saurino” “Bacia meglio Gianmarco 10 a zero” “Gianmarco è imbattibile” “Gianmarco quando te piglia te pigl… -

Non meno entusiasta, l'avvocato Nicodemo Santopaolo: 'Che viaggio che è stato. Un viaggio per cui ancora non trovo tutte le parole. Grazie a tutti, dal principio, è stato ...Che Dio ci aiuti 6, la gioia di: 'Viaggio incredibile' Ieri sera è andata in onda la puntata finale di Che Dio ci aiuti 6 , che dopo due mesi ha chiuso i battenti anche per questa sesta stagione. Emozione, lacrime, ...Giovedì scorso è stata trasmessa l’ultima puntata della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”, seguitissima serie comedy che ha come cornice un convento nel quale prendono vita avventure ed esperienze ...Racconta l'amore e l'amicizia, con una pennellata di serenità e ottimismo. Il cambio di location fa bene a Che Dio ci aiuti: la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di suor An ...