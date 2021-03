Fortnite Stagione 6, tutte le novità (Di martedì 16 marzo 2021) Anticipazioni e curiosità sulla Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2. Oggi termina la quinta Stagione e c’è grande attesa per l’aggiornamento stagionale. Proprio la data di oggi, 16 marzo, è stata indicata come data d’uscita ufficiale. La Stagione 6 di Fortnite dovrebbe sconvolgere il setting di gioco. Quando inizierà la Stagione 6 di Fortnite L’aggiornamento è previsto in mattinata, mentre la scadenza della quinta Stagione è stata già fissata ad oggi, 16 marzo, attraverso l’evento finale “Crisi Zero”. L’update è disponibile al download già dalle 9:00 di questa mattina. Gioco che dovrebbe invece tornare online per le 10:00/11:00 con la versione 16.00 e con l’evento finale che aprirà le porte a Fortnite Stagione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Anticipazioni e curiosità sulla6 diCapitolo 2. Oggi termina la quintae c’è grande attesa per l’aggiornamento stagionale. Proprio la data di oggi, 16 marzo, è stata indicata come data d’uscita ufficiale. La6 didovrebbe sconvolgere il setting di gioco. Quando inizierà la6 diL’aggiornamento è previsto in mattinata, mentre la scadenza della quintaè stata già fissata ad oggi, 16 marzo, attraverso l’evento finale “Crisi Zero”. L’update è disponibile al download già dalle 9:00 di questa mattina. Gioco che dovrebbe invece tornare online per le 10:00/11:00 con la versione 16.00 e con l’evento finale che aprirà le porte a...

