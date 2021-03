Facebook pagherà in Australia le notizie della News Corp di Murdoch (Di martedì 16 marzo 2021) Rupert Murdoch (Jewel Samad/Afp/Getty Images)Facebook ha stretto un accordo commerciale con News Corp Australia, il conglomerato mediatico di Rupert Murdoch, per compensare l’editore per le notizie condivise online. L’accordo è stato stretto una settimana dopo l’approvazione della nuova legge Australiana che impone a tutte le piattaforme digitali di pagare gli editori, per la condivisione di News sulle proprie pagine. L’accordo, reso pubblico il 16 marzo, include tutti i contenuti di proprietà dell’editore News Corp Australia, che controlla circa il 70% delle testate giornalistiche Australiane: The Daily Telegraph, The Herald Sun, The ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) Rupert(Jewel Samad/Afp/Getty Images)ha stretto un accordo commerciale con, il conglomerato mediatico di Rupert, per compensare l’editore per lecondivise online. L’accordo è stato stretto una settimana dopo l’approvazionenuova leggena che impone a tutte le piattaforme digitali di pagare gli editori, per la condivisione disulle proprie pagine. L’accordo, reso pubblico il 16 marzo, include tutti i contenuti di proprietà dell’editore, che controlla circa il 70% delle testate giornalistichene: The Daily Telegraph, The Herald Sun, The ...

