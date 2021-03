Enria (Bce): “Via libera ai dividendi bancari dall’autunno. Più tempo per rafforzare capitale” (Di martedì 16 marzo 2021) Mano tesa della Banca centrale europea alle banche del vecchio Continente. Il responsabile per la vigilanza Andrea Enria ha affermato oggi che Francoforte potrebbe dare più tempo alle banche per ricostituire il loro capitale in seguito alla crisi scaturita dalla pandemia. Parlando ad un incontro organizzato da Morgan Stanley, Enria ha detto “nei prossimi mesi guarderemo da vicino gli sviluppi e saremo pronti a posticipare il calendario per ricostruire i buffer se questo potesse aiutare le banche a gestire rapidamente l’atteso rialzo degli Npl”. Il responsabile della vigilanza ha anche ribadito che, salvo sorprese, a partire dal terzo trimestre 2021 la Bce toglierà il suo “veto” alla distribuzione di dividendi ai soci delle banche. “Abbiamo chiaramente comunicato che in assenza di sviluppi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Mano tesa della Banca centrale europea alle banche del vecchio Continente. Il responsabile per la vigilanza Andreaha affermato oggi che Francoforte potrebbe dare piùalle banche per ricostituire il loroin seguito alla crisi scaturita dalla pandemia. Parlando ad un incontro organizzato da Morgan Stanley,ha detto “nei prossimi mesi guarderemo da vicino gli sviluppi e saremo pronti a posticipare il calendario per ricostruire i buffer se questo potesse aiutare le banche a gestire rapidamente l’atteso rialzo degli Npl”. Il responsabile della vigilanza ha anche ribadito che, salvo sorprese, a partire dal terzo trimestre 2021 la Bce toglierà il suo “veto” alla distribuzione diai soci delle banche. “Abbiamo chiaramente comunicato che in assenza di sviluppi ...

