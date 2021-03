Comune di Napoli | continua l’opera di rimozione degli altarini abusivi

(Di martedì 16 marzo 2021)di: proseguediinstallati abusivamente per ricordare persone o eventi riconducibili alla criminalità organizzata.no in tutta la città le operazioni didiinstallati abusivamente per ricordare persone o eventi riconducibili alla criminalità organizzata. In questi giorni si sta lavorando, con gli operatori diServizi, con

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Comune di Napoli, l'Assessore Gaudini chiarisce: 'Nessuna vendita dei tram storici' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Comune di Napoli, l'Assessore Gaudini chiarisce: 'Nessuna vendita dei tram storici' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Comune di Napoli, l'Assessore Gaudini chiarisce: 'Nessuna vendita dei tram storici' - napolimagazine : VIDEO - Comune di Napoli, l'Assessore Gaudini chiarisce: 'Nessuna vendita dei tram storici' - apetrazzuolo : VIDEO - Comune di Napoli, l'Assessore Gaudini chiarisce: 'Nessuna vendita dei tram storici' -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Napoli

Agenzia ANSA

... attività di disinnesco di ordigni bellici rinvenuti neldi Casalecchio di Reno, come condiviso con gli enti competenti, saranno adottati alcuni provvedimenti sulla A1 Milano -, sul ...L'assessore alla mobilità deldiMarco Gaudini ha risposto con un video alle polemiche sorte in città a seguito della manifestazione di interesse dell'Anm (Azienda napoletana mobilità) per la vendita di 4 tram Ct139k ...Napoli: prosegue l’opera di rimozione degli altarini installati abusivamente per ricordare persone o eventi riconducibili alla criminalità organizzata.Melito. Mottola un fiume in piena dopo la sfiducia: "L'Amministrazione Amente fatta cadere dal figlio Cosimo, mi sento tradito come politico e amico" ...